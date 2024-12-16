"يويفا" يحدد ملعب نهائي كأس السوبر الأوروبي 2025

2024-12-16 23:10:02 - المصدر: واع

متابعة – واعحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الإثنين، ملعب نهائي كأس السوبر الأوروبي 2025 الذي يقام في 13 آب 2025 في مدينة أوديني الإيطالية.وقال (يويفا) في بيان نشر على موقعه الرسمي- تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم سيواجه الفريق المتوج ببطولة الدوري الأوروبي في مباراة كأس السوبر، التي ستُقام على ملعب فريولي".