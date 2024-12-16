التخطيط النيابية: توجه لإكمال احتياجات وزارة الصحة من التعيينات

2024-12-16 23:20:01 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، استمرار إعادة تدوير الدرجات الوظيفية لوزارتي الصحة والبلديات، لافتة إلى تعلق الأمر بقانون الموازنة المالية العامة، فيما أشارت إلى التوجه لإكمال احتياجات وزارة الصحة من التعيينات بعد توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهذا الشأن.وقال النائب الثاني لرئيس اللجنة النيابية محمد كريم البلداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس الخدمة الاتحادي يعمل على إكمال تعيينات الوجبة الثانية للموجودة أسماؤهم من حملة الشهادات العليا والأوائل وتم تثبيتها ضمن الكودات الممنوحة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن ضمنهم الأسماء التي صدرت لهم أوامر إدارية وحصلت على الكودات للمدة ما بين 16 أيار من عام 2023 إلى 14 حزيران من نفس العام".وأضاف البلداوي، أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي سيفتح بوابة لمنح كودات هذه التعيينات المتبقية مع بعض المشمولين من الوجبة الثانية، وستكون استكمالاً للإجراءات الخاصة بمجلس الخدمة وحسب الدرجات وحسب احتياجات متطلبات المرحلة المقبلة".وتابع، أن "التعيينات ستبقى تتعلق بنص قانون الموازنة وما ورد فيه من استثناءات، مثل إعادة تدوير الدرجات الوظيفية الخاصة بالبلديات والصحة وغيرها، كما أن هناك توجها لإكمال الاحتياج المطلوب ضمن الدرجات التي تم توفيرها بالنسبة لدوائر الصحة، وما يتعلق بتغيير السن التقاعدي وهذا كله مرهون بالقانون وتعديلات القانون".ويوم أمس، ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً لمناقشة إجراءات تعيين حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل والمشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية، وجرى توجيه وزارة المالية بحسب بيان رسمي باعتماد القوائم الأخيرة الصادرة من مجلس الخدمة، في ما يتعلق بحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، لاستكمال تعيين الوجبة الثانية من المشمولين بالتعيين من الفئتين".وتابع، أنه "جرى التوجيه بحسم موضوع الدرجات الشاغرة في وزارة الصحة، ورفعها إلى وزارة المالية، من أجل تخصيصها لمواصلة تعيين ما يمكن من خريجي كليات الطب والصيدلة والمعاهد الطبية، من المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية".