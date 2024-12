ترامب: تركيا استولت على سوريا بطريقة "غير ودية"

2024-12-16 23:40:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تركيا بالوقوف وراء الأحداث التي شهدتها سوريا والتي أدت إلى سقوط نظام الرئيس بشار الأسد. وقال ترامب في مؤتمر صحفي، إن تركيا نفذت عملية "استيلاء غير ودية" عبر سيطرة الفصائل المسلحة على سوريا. مشيرا إلى أنها نفذت العملية بطريقة جيدة. واعتبر ترامب أن: "تركيا ستمتلك […]

