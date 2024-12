الأنواء تحدد موعد انتهاء الموجة الباردة في العراق

2024-12-16 23:40:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الإثنين، انتهاء الموجة الباردة الحالية في العراق يوم الخميس المقبل. وأشارت الهيئة في بيان تلقته (المدى) الى "تأثر البلاد بذروة الموجة الباردة خلال صباح ونهار يوم الثلاثاء"، مبينة، ان "درجات الحرارة متوقع تسجيلها دون المعدل صباحا في مدن وسط وجنوب البلاد وشرق الانبار بمقدار (1-3) درجات مئوية". وأضافت […]

