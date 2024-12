السوداني: العراق يتطلع لان يكون لاوروبا دور في مساعدة السوريين

2024-12-17 00:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس الأوروبي الجديد أنطونيو كوستا. وفي بداية الاتصال هنأ السوداني كوستا، بمناسبة تسنمه رئاسة المجلس، كما جرى بحث علاقات العراق مع دول المجلس الأوروبي، وأهمية تعزيز التعاون على مختلف الصعد والمجالات، فضلاً عن مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأكد السوداني على …

