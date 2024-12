2024-12-17 00:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكدت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الإثنين، أن يوم غد الثلاثاء سيكون ذروة الموجة الباردة في البلاد، فيما أشارت إلى أن الخميس المقبل سيشهد نهايتها. وذكر بيان للهيئة تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “البلاد تتأثر بذروة الموجة الباردة خلال صباح ونهار يوم الثلاثاء”. وأضافت، أن “درجات الحرارة المتوقع تسجيلها دون المعدل …

