وزارة الداخلية تنفي وجود ماهر الأسد داخل الأراضي العراقية

2024-12-17 00:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعنفت وزارة الداخلية ، اليوم الاثنين، وجود ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد داخل الأراضي العراقية.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري لوكالة الأنباء العراقية(واع)، إن " الأنباء التي تتحدث في مواقع التواصل الاحتمالي عن وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد داخل الأراضي العراقية عارية عن الصحة".ودعا ميري وسائل الاعلام الى توخي الدقة والحذر في نقل الاخبار من مصادرها الرسمية.