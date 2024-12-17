رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية السابق يؤكدان أهمية دعم الحكومة في تحقيق أولويات برنامجها

2024-12-17 00:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية السابق برهم صالح، أهمية دعم الحكومة في تحقيق أولويات برنامجها.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، واستعرض اللقاء تطورات الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على تضافر جميع الجهود من أجل دعم الحكومة في تحقيق أولويات برنامجها الخاصة بالتنمية والإصلاحات في مختلف القطاعات".وأضاف، أنه "شهد اللقاء التداول بشأن الملف السوري، وما يمثله من تأثير على عموم المنطقة، وضرورة بذل الجهود لتعزيز القدرات الأمنية والعسكرية بما يحفظ أمن وسلامة العراق واستقرار شعبه".