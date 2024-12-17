رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على إدامة العلاقات مع المجلس الأوروبي

2024-12-17 00:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حرص الحكومة على إدامة العلاقات مع المجلس الأوروبي.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس الأوروبي الجديد أنطونيو كوستا، وهنَّأ رئيس الوزراء، خلال الاتصال، كوستا، بمناسبة تسنمه رئاسة المجلس، كما جرى بحث علاقات العراق مع دول المجلس الأوروبي، وأهمية تعزيز التعاون على مختلف الصعد والمجالات، فضلاً عن مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة".وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، "حرص الحكومة على إدامة العلاقات مع المجلس الأوروبي، بما ينسجم مع توجّه العراق نحو بناء علاقات تكاملية مع الدول الصديقة تقوم على أساس التعاون والمصالح المشتركة".وبشأن مستجدات الأحداث في سوريا، أكد السوداني "أهمية أنْ تلعب دول أوروبا دوراً إيجابياً في مساعدة السوريين لإعادة بناء نظامهم، وبذل كل الجهود من أجل إيقاف العدوان والجرائم التي تُرتكب في غزة، وكذلك جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان".من جانبه، أشار رئيس المجلس الأوروبي إلى "العلاقة الستراتيجية مع العراق باعتباره دولة محورية في المنطقة، والتزام دول أوروبا بأمنه واستقراره، والاستعداد للتعاون والتنسيق المشترك إزاء تطورات الأحداث في سوريا، وبما يسهم في ترسيخ الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة".