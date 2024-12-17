الداخلية تنفي وجود ماهر الاسد في العراق

2024-12-17 00:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، وجود ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد داخل الأراضي العراقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في تصريح للوكالة الرسمية، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إن "الأنباء التي تتحدث في مواقع التواصل الاحتمالي عن وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد داخل الأراضي العراقية عارية عن الصحة".

ودعا ميري وسائل الاعلام الى توخي الدقة والحذر في نقل الاخبار من مصادرها الرسمية.



