2024-12-17 00:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس المجلس الأوروبي الجديد، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، تعزيز التعاون على مختلف الصعد والمجالات.

وقال مكتب السوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم، ان الاخير "تلقى، مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس الأوروبي الجديد أنطونيو كوستا".

وهنأ السوداني خلال الاتصال كوستا "بمناسبة تسنمه رئاسة المجلس"، كما جرى "بحث علاقات العراق مع دول المجلس الأوروبي، وأهمية تعزيز التعاون على مختلف الصعد والمجالات، فضلاً عن مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة".

وأكد "حرص الحكومة على إدامة العلاقات مع المجلس الأوروبي، بما ينسجم مع توجّه العراق نحو بناء علاقات تكاملية مع الدول الصديقة تقوم على أساس التعاون والمصالح المشتركة".

وبشأن مستجدات الأحداث في سوريا، أكد السوداني "أهمية أنْ تلعب دول أوروبا دوراً إيجابياً في مساعدة السوريين لإعادة بناء نظامهم، وبذل كل الجهود من أجل إيقاف العدوان والجرائم التي تُرتكب في غزة، وكذلك جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان".

من جانبه، أشار رئيس المجلس الأوروبي إلى "العلاقة الاستراتيجية مع العراق باعتباره دولة محورية في المنطقة، والتزام دول أوروبا بأمنه واستقراره، والاستعداد للتعاون والتنسيق المشترك إزاء تطورات الأحداث في سوريا، وبما يسهم في ترسيخ الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة".