رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل رئيس الجمهورية السابق

2024-12-17 00:35:18 - المصدر: قناة الاولى

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية السابق السيد برهم صالح.





واستعرض اللقاء تطورات الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على تضافر جميع الجهود من أجل دعم الحكومة في تحقيق أولويات برنامجها الخاصة بالتنمية والإصلاحات في مختلف القطاعات.





وشهد اللقاء التداول بشأن الملف السوري، وما يمثله من تأثير على عموم المنطقة، وضرورة بذل الجهود لتعزيز القدرات الأمنية والعسكرية بما يحفظ أمن وسلامة العراق واستقرار شعبه.



