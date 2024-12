2024-12-17 01:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الاثنين، نفيها لوجود ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد داخل الأراضي العراقية. وبحسب بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) وتابعته عراق أوبزيرفر ، فقد قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، إن ” الأنباء التي تتحدث في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود …

