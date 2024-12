بغداد تتواصل مع "معتدلين" في المعارضة السورية: لا تقتربوا من الحدود

2024-12-17 02:00:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن أكدت أطراف سياسية عراقية أن بغداد تتواصل مع جهات ضمن الفصائل المسلحة المعارضة التي سيطرت على دمشق مؤخراً.وتبادل الطرفان رسائل تنوعت بين "التطمين والتحذير" بخصوص العلاقة بين العراق وسوريا.وكانت أولى الرسائل التي وجهتها الفصائل السورية إلى بغداد قد أُرسلت قبل حتى هروب بشار الأسد (الرئيس السوري السابق).ويعتقد البرلمان العراقي أن البلاد "بعيدة […]

