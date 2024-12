2024-12-17 02:00:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد – تبارك عبد المجيديشهد العراق تحسنًا ملموسًا في معدلات الأمطار خلال السنوات الأخيرة، ما يُعتبر بارقة أمل في ظل أزمات المياه التي تعصف بالبلاد. مع ذلك، تترافق هذه النعمة الطبيعية مع تحديات كبيرة في إدارة الموارد المائية، إذ تسجل البلاد معدلات هطول استثنائية، ولكنها تُهدر نتيجة ضعف التخطيط وسوء الإدارة.يشير الخبير في الموارد المائية، […]

The post بين الوفرة وسوء الإدارة.. كيف يمكن للعراق استثمار إمكانياته الطبيعية لمواجهة شح المياه؟ appeared first on جريدة المدى.