صراع السياسة يعطل حقوق الإنسان.. المفوضية خارج الخدمة منذ سنوات!

2024-12-17 02:00:07 - المصدر: جريدة المدى

 بغداد / محمد العبيدي عاد ملف تشكيل مجلس مفوضي حقوق الإنسان في العراق إلى الواجهة، وسط موجة انتقادات طالت مجلس النواب لتأخره في حسم هذا الملف إثر الخلافات السياسية والمحاصصة الحزبية، ما ترك أثرًا سلبيًا على أداء المفوضية. ويشير مختصون إلى أن غياب مجلس مفوضين منتخب أدى إلى انحسار دور المفوضية، ومع تصاعد ملفات […]

