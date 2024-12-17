مهاجم إنتر مرشح لخلافة ليفاندوفسكي في برشلونة

2024-12-17 03:50:03 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف تقرير صحفي إسباني، عن اسم جديد على طاولة برشلونة لخلافة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجكم الفريق الكتالوني.وينتهي عقد ليفاندوفسكي (36 عامًا) مع البرسا، بنهاية الموسم المقبل، ويسعى برشلونة لتوفير بديل له عقب نهاية الموسم الجاري.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الفرنسي ماركوس تورام (27 عامًا)، مهاجم إنتر ميلان، أحد المرشحين للانضمام لصفوف برشلونة.ويملك تورام سجلا هائلا سواء على صعيد الأهداف أو التمريرات الحاسمة، حيث سجل 11 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة في 19 مباراة.وأضافت الصحيفة، أن مشكلة برشلونة تكمن في سعر اللاعب، والذي يصل إلى 85 مليون يورو، كما يرتبط بعقد مع النيراتزوري بعقد حتى 2028.وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك فرقًا أخرى مهتمة بضم تورام، مثل ليفربول وريال مدريد وباريس سان جيرمان وتوتنهام، وآرسنال، وهي منافسة تتطلب إنفاقًا كبيرًا، في وقت برشلونة فيه غير مستعدًا للدخول في مزايدة على أي لاعب.ونوهت وسائل إعلام إيطالية، أن تورام لن يمانع خوض تجربة جديدة، لكنه يشعر براحة كبيرة في إيطاليا، ولن يغادر إلا إذا كان العرض جذابًا.