واشنطن تتهم رجلين على صلة بإيران بمقتل 3 عسكريين أميركيين في الأردن

2024-12-17 06:00:05 - المصدر: اندبندنت عربية

بايدن يحضر نقل رفات ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا في الأردن (رويترز)

قال ممثلو ادعاء أميركيون الإثنين إن السلطات وجهت اتهامات لرجلين في ما يتعلق بضربة بطائرة مسيرة نفذها مسلحون مدعومون من إيران في الأردن بالقرب من الحدود السورية في يناير (كانون الثاني) أسفرت عن مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين وإصابة نحو 40 آخرين.

وقال ممثلو الادعاء في بوسطن إنهم سيعقدون مؤتمراً صحافياً في وقت لاحق للإعلان عن اتهامات ضد رجل إيراني ومواطن أميركي إيراني مزدوج الجنسية في ما يتعلق بانتهاكات التصدير وتقديم دعم مادي لإيران في ضربة الطائرة المسيرة.

وألقي القبض على أحد الرجلين، وهو مهدي محمد صادقي، في ماساتشوستس ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق. وقالت السلطات إن الآخر، وهو محمد عابديني نجف آبادي، محتجز في الخارج.

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تنبع التهم من أول ضربة تودي بحياة قوات أميركية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وألقى الرئيس الأميركي جو بايدن في ذلك الوقت باللوم على جماعات مدعومة من إيران في هجوم الطائرة المسيرة على القوات الأميركية.

وأعلنت فصائل مسلحة مدعومة من إيران في العراق مسؤوليتها عن هجمات على ثلاث قواعد، منها واحدة على الحدود الأردنية السورية. ونفت إيران نفسها تورطها في الهجوم.



