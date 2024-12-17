التواصل الحكومي يعلن إطلاق منصة (سراج) التعليمية الخاصة بمدارس الفرح النموذجية

2024-12-17 08:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن رئيس فريق التواصل الحكومي عمار منعم، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق منصة (سراج) التعليمية الخاصة بمدارس الفرح النموذجية.

وقال منعم لوكالة الأبناء العراقية (واع) إن "المنصة بدأت العمل منذ ايام وهدفها تقديم انظمة تعليمية متطورة للطلبة ومنها الذكاء الاصطناعي وذلك من اجل خلق جيل يواكب التطورات التكنولوجية في العالم وهي ضمن الخدمات المميزة المقدمة لطلاب تلك المدارس وترجمة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شباع السوداني الذي أطلق في وقت سابق مبادرة (مدارس الفرح)".

وأشار الى أن "اعداد مدارس مبادرة (مدارس الفرح النموذجية) لليتامى العاملة في بغداد والمحافظات بلغت (29) مدرسة ينتظم فيها أكثر من (3500) طالب وطالبة"، لافتا الى أن "المبادرة تمنح امتيازات للطلبة المنتظمين فيها، منها التغذية وخطوط النقل التي اكتملت في مدارس بغداد والعمل جار على اتمام الخطوط تباعا، كما يتم دعم الطلبة بمنح مالية قدرها (30) ألف دينار للتخفيف عن كاهل اسرهم، وايضا توزيع الكسوة بين الطلبة".