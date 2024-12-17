2024-12-17 08:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة بدءاً من يوم الخميس.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً بارداً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في دهوك 10، وأربيل والسليمانية 12، وفي نينوى والأنبار وكركوك 13، وصلاح الدين وكربلاء المقدسة 14، وبغداد وديالى 15، والنجف الأشرف والديوانية وواسط وبابل 16، وميسان 17، والبصرة والمثنى وذي قار 18".

وأضاف، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".

وأشار إلى أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على العموم مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع في جميع مناطق البلاد".

ولفت إلى، أن "التوقعات الجوية ليوم السبت القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم يتحول إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض في جميع مناطق البلاد".