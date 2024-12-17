استقرار أسعار الذهب قبل اجتماع للبنك الاحتياطي الفيدرالي

2024-12-17 08:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقر الذهب في المعاملات الفورية يوم الثلاثاء قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية مع ترقب السوق توقعات البنك المركزي الأمريكي بشأن مسار أسعار الفائدة في 2025.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2655.07 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:35 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 2672.40 دولارا.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة الأسواق المفتوحة الفيدرالية في وقت لاحق من اليوم لعقد آخر اجتماع لها بشأن السياسة في عام 2024، وستعلن قرارها بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.47 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 936.30 دولارا، في حين استقر البلاديوم عند 947.41 دولارا.