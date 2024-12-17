استقرار أسعار النفط مع جني الأرباح وضعف الطلب الصيني

2024-12-17 08:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط في نطاق ضيق في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الثلاثاء مع قلق المستثمرين بشأن الطلب الصيني وانتظارهم لمزيد من التوجيهات للسوق من قرار أسعار الفائدة الأمريكية المقرر يوم الأربعاء.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات إلى 70.65 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:12 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 73.90 دولارا للبرميل.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي إن الأسعار "تأثرت بعمليات جني الأرباح بعد ارتفاع بنسبة 6% الأسبوع الماضي ومجموعة من البيانات الاقتصادية الصينية المخيبة للآمال أمس".

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هبطت الأسعار يوم الاثنين من أعلى مستوياتها في عدة أسابيع بسبب ضعف غير متوقع في بيانات إنفاق المستهلكين من الصين، على الرغم من قوة الناتج الصناعي، ومع انتقال المستثمرين إلى نمط انتظار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

من المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير للسياسة النقدية هذا العام يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

إن انخفاض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.