أسعار النفط تستقر قبيل قرار الفائدة الأميركية

2024-12-17 09:00:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء مع قلق المستثمرين إزاء طلب الصين على الخام وترقبهم قرار أسعار الفائدة الأميركية غدا الأربعاء لاستقاء مزيد من المؤشرات على اتجاه السوق.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات إلى 70.65 دولارا ً للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 73.90 دولاراً للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط أمس الاثنين من أعلى مستوياتها في عدة أسابيع بسبب ضعف غير متوقع في بيانات إنفاق المستهلكين من الصين، على الرغم من قوة الناتج الصناعي، ومع انتقال المستثمرين إلى وضع الترقب قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

المصدر: العربية