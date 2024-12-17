البنك المركزي العراقي يطلق منصة لاستقبال شكاوى المواطنين

2024-12-17 10:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، عن إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال ومعالجة وحلّ الشكاوى المقدمة من قبل الجمهور، مبيناً حرصه في سرعة الاستجابة لشكواهم.

وأكد البنك المركزي العراقي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "إطلاق منصة إدارة الشكاوى للمواطنين يأتي تماشياً مع الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك في عملية التحول الرقمي لاستقبال الشكاوى المقدمة من قبل الجمهور، بما يخص تعاملاتهم مع القطاع المصرفي وتقديم الخدمات والإبلاغ عن الحالات السلبية، وتعزيز الدور الرقابي لهذا البنك".

ولفت البنك المركزي، الجمهور إلى "امكانية تقديم الشكاوى، انطلاقاً من يوم الاحد (5 كانون الثاني 2025)، عبر الموقع الرسمي للبنك في نافذة منصة الشكاوى، او من خلال منصة أور الحكومية، أو الرابط الإلكتروني التالي : هنا