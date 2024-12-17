بعد مشاركتهم بالتعداد السكاني.. عدادو ديالى يطالبون بتعيينهم بوقفة احتجاجية

2024-12-17 10:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظم العشرات من العدادين المشاركين في التعداد العام للسكان وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، وسط مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، للمطالبة بتعيينهم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، في محافظة ديالى، أن العشرات ممن شاركوا بالتعداد العام للسكان لاسيما الخريجين نظموا وقفة احتجاجية صباح اليوم وسط مدينة بعقوبة.

وأضاف أن المحتجين يطالبون بتعيينهم كعقود او على الملاك الدائم نتيجة مشاركتهم في التعداد العام للسكان.

وأشار الى أن الأجهزة الأمنية طوقت مكان الاحتجاج لتوفير الحماية للمحتجين وتحسبا لحدوث اي تطور او تصعيد.

وكانت وزارة التخطيط العراقية، قد أكدت أن الحكومة نجحت في إجراء التعداد السكاني لأول مرة بطريقة إلكترونية، بعد 37 عامًا من آخر تعداد شامل في العراق.

وشمل التعداد جميع محافظات العراق بما فيها محافظات إقليم كوردستان، بالإضافة إلى المناطق النائية، والبدو الرحل، والمنشآت بمختلف أنواعها، وحظي بدعم واعتراف المنظمات الدولية وبعثة الأمم المتحدة في العراق، التي أشادت بمستوى المهنية والالتزام بالمعايير العالمية في تنفيذ المشروع.

وأوضحت وزارة التخطيط، أن النتائج الأساسية للتعداد سيتم الإعلان عنها في شهر شباط المقبل، بعد الانتهاء من عمليات التصنيف والتبويب والترميز، وإعداد التقارير التفصيلية التي تتناول البيانات الشاملة حول الخصائص الديموغرافية والاجتماعية للسكان.