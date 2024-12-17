مقتل قائد قوات الحماية النووية الروسية في موسكو إثر انفجار دراجة "سكوتر" مفخخة

2024-12-17 10:45:16 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - روسيا

قُتل مسؤول كبير في الجيش الروسي بانفجار، صباح الثلاثاء، قرب مبنى سكني في جنوب شرق موسكو، وفق ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية المكلّفة التحقيقات الرئيسية في البلاد.ولقي اللفتنانت جنرال إيجور كيريلوف قائد قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية الروسية، مصرعه قرب مبنى سكني في شارع ريازانسكي بروسبكت على مسافة نحو سبعة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من الكرملين.وقالت اللجنة، في بيان" "انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة في دراجة سكوتر متوقفة قرب مدخل مبنى سكني صباح 17ديسمبر في شارع ريازانسكي في موسكو".وقوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية هي قوات خاصة تعمل في حالة التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي.وتعرّض مدخل المبنى لأضرار جسيمة وتحطمت نوافذ العديد من الشقق، وفق ما أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام روسية.وأشارت لجنة التحقيق الروسية إلى أن "تحقيقا جنائيا فتح في اغتيال العسكريَين في موسكو".وأُرسل محقّقون إلى مكان الحادث فيما تجري تحقيقات لاستبيان "كل ملابسات" الواقعة، بحسب المصدر نفسه.وفي أكتوبر، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على إيغور كيريلوف الذي يشغل منصبه منذ أبريل 2017، بتهمة "نشر أسلحة كيميائية همجية في أوكرانيا".ويأتي مقتله مع تواصل الهجوم الروسي في أوكرانيا الذي بدأ في فبراير 2022.



