بدء اجتماع وفدي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في أربيل

2024-12-17 10:50:02 - المصدر: واع

أربيل – واع – إيفان ناصرعقد وفدا الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في أربيل بشأن الاستحقاقات الانتخابية.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وفدي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني عقدا صباح اليوم، اجتماعاً في مصيف صلاح الدين بأربيل".وأضاف أن "الاجتماع يهدف الى التباحث حول المرحلة القادمة المتمثلة في الاستحقاقات الانتخابية (رئاسة البرلمان، رئاسة الوزراء، البرنامج الحكومي، وتوزيع باقي المناصب)".