2024-12-17 10:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، باعتقال مسؤول في هيئة توزيع بغداد التابعة للشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، بسبب انتمائه لجماعة "القربان".

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قوة من جهاز الأمن الوطني اعتقلت المدعو (وسام وحيد ابو الحسن)، الذي يعمل "وكيل أول لمدير قسم الغاز" في هيئة توزيع بغداد، بسبب انتمائه إلى جماعة القربان، حيث تم اعتقاله بمحافظة النجف الأشرف".

وأضاف، أنه" تم سحب يده وسحب صلاحياته من الدائرة التي يعمل فيها، وإحالته إلى الجهات المختصة".