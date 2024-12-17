2024-12-17 10:55:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - أحمد الفراجياختتمت مساء الاثنين فعاليات جائزة فلسطين العالمية للآداب بدورتها الثانية والتي أقيمت بعنوان "طوفان الكلمة" برعاية رئيس الوزراء بتوزيع الجوائز على الفائزين من الأدباء والمثقفين.وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني ممثلاً عن رئيس الوزراء خلال الحفل الذي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق كان وما زال داعماً للقضية الفلسطينية سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي"، واصفاً "فلسطين بالجرح النازف في قلب الأمة".واستعرض الوزير في كلمته "مأساة الشعب الفلسطيني وما يعانيه يومياً من قتل وانتهاك من قبل الكيان الصهيوني".بدوره، قال مستشار رئيس الوزراء مازن الزيدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "شهدنا وقائع حفل جائزة فلسطين العالمية للآداب برعاية رئيس الوزراء"، مؤكداً أن "اختيار العراق جاء نظراً لمواقفه الحكومية والشعبية في نصرة الشعب الفلسطيني ودعمه لغزة ولبنان في مواجهة العدوان الصهيوني".وأضاف أن "دعوة رئيس الوزراء وتبنيه ورعايته لهذه الجائزة يعكس المزاج العراقي من فلسطين حيث إنها في قلب وضمير كل العراقيين منذ الأجيال"، مشيراً الى أن "الحكومة الحالية تميزت بمواقفها التاريخيّة القوية والجريئة من ما يحدث بالمنطقة على يد الإجرام الصهيوني".