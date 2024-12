افتتاح المرحلة الأولى لميناء الفاو واستكمال التصاميم التفصيلية لمشروع التنمية في 2025

2024-12-17 10:55:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلن وزير النقل رزاق محيبس، اليوم الثلاثاء، بأن افتتاح المرحلة الأولى لميناء الفاو واستكمال التصاميم التفصيلية لمشروع التنمية سيكون في 2025. وقال الوزير، في حوار مع الصحيفة الرسمية تابعته (المدى): "لقد أنجزت الوزارة مرحلة التصاميم الأولية بمشروع "طريق التنمية العراقي" الستراتيجي بمساريه البري والسككي بنسبة 100 بالمئة، إلى جانب عمليات المسح الطبوغرافي وتحريات التربة، […]

