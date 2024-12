2024-12-17 10:55:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد توقعت هيئة الأنواء الجوية، دخول الموجة الباردة بالعراق ذروتها اليوم الثلاثاء، لتصل الحرارة (1-3) درجات مئوية.

