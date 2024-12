دفاع مدني ذي قار يرفع أكثر من 10 آلاف مقذوف حربي خلال 2024

2024-12-17 10:55:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مدير الدفاع المدني في ذي قار، العميد أحمد حسن، أن شعبة إزالة المخلفات الحربية تمكنت خلال العام الحالي من إزالة أكثر من 10 آلاف مقذوف حربي من مواقع متعددة بالمحافظة. وأوضح العميد حسن، في تصريح خاص لشبكة أخبار الناصرية، أن الفرق المتخصصة نجحت في إزالة 10,864 مقذوفا...

