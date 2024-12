مرور ذي قار تسجل أكثر من 20 ألف سيارة وتمنح 43 ألف إجازة سوق خلال 2024

2024-12-17 10:55:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت مديرية مرور ذي قار اليوم الاثنين، عن تسجيل أكثر من 20 ألف سيارة ومنح نحو 43 ألف إجازة سوق خلال العام 2024.وقال العقيد مؤيد حميد مسؤول إعلام المديرية في تصريح لشبكة أخبار الناصرية، إن المديرية أتمت تسجيل 20042 مركبة متنوعة، تشمل السيارات الخصوصي والحمل والأجرة، إضافة إلى...

