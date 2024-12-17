محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي لقارة إفريقيا في 2024

2024-12-17 11:00:28 - المصدر: واع

متابعة - واع

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبا من القارة السمراء خلال عام 2024، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "كاف" المقام في المغرب.

ويتواجد محمد صلاح قائد المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي ضمن التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبا إفريقيا في عام 2024.

ورغم غياب صلاح عن ترشيحات أفضل 5 لاعبين للفوز بجائزة الحذاء الذهبي في القارة السمراء إلا أنه تصدر التشكيل المثالي.

وضم التشكيل أيضا السنغالي كاليدو كوليبالي نجم الهلال السعودي والإيفواري فرانك كيسي نجم الأهلي السعودي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: الكاميروني أندريه أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي).

الدفاع: المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي) السنغالي كاليدو كوليبالي (الهلال السعودي) –الكونغولي تشانسيل مبيبمبا (مارسيليا الفرنسي).

الوسط: المغربي سفيان أمرابط (فنربخشة التركي) الغاني محمد قدوس (وست هام الإنجليزي) الغيني يفيس بيسوما (توتنهام الإنجليزي) الإيفواري فرانك كيسيه (الأهلي السعودي).

الهجوم: المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) النيجيري فيكتور أوسيمين (جلطة سراي التركي) أديمولا لوكمان (أتالانتا الإيطالي).

المصدر: روسيا اليوم