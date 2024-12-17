مواطنون يشتكون عبر "بغداد اليوم" فوج الاتحادية الماسك لأحياء "الحسين والأطباء" في بغداد

2024-12-17 11:01:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تقدم عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، بشكوى ضد فوج الاتحادية الماسك لحيي "الحسين والأطباء" في بغداد.

وبحسب الشكوى التي وردت لـ"بغداد اليوم"، فإن "المواطنين يعانون من المعاملة السيئة لأفراد فوج القوة الاتحادية في احياء "الحسين والأطباء" في بغداد.

واكدوا ان "هذا الفوج التابع للشرطة الاتحادية والماسك لهذين الحيين يمنع دخول مواد البناء ويحجز عددا من السائقين دون معرفه الأسباب".