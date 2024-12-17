2024-12-17 11:09:04 - المصدر: ايشان

كتبت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تخشى أن تكون الحشود العسكرية التركية عند حدودها الجنوبية بمثابة إشارة إلى استعدادها للتوغل في سوريا. وقال مسؤولون أمريكيون كبار، وفق الصحيفة، إن تركيا وحلفاءها من الميليشيات يحشدون قوات على طول الحدود مع سوريا، مما أثار مخاوف من أن أنقرة تستعد لتوغل واسع النطاق […]

ظهرت المقالة أنقرة تحشد قواتها على الحدود وواشنطن تتخوف من عملية عسكرية في سوريا أولاً على ايشان.



