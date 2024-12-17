2024-12-17 11:09:04 - المصدر: ايشان

اتهمت الولايات المتحدة أمس الاثنين رجلين بتصدير تكنولوجيا حساسة إلى إيران دون وثائق قانونية تسببت بمقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة 47 آخرين. وذكرت لوكالة “رويترز” نقلا عن مصادر مطلعة أن ممثلي الادعاء في ولاية بوسطن الأمريكية اتهموا أمس الاثنين رجلين بتصدير تكنولوجيا حساسة دون سند قانوني إلى إيران قبل استخدامها في ضربة بطائرة مسيرة نفذها […]

ظهرت المقالة واشنطن تتهم شخصين بتصدير تكنولوجيا حساسة إلى إيران أولاً على ايشان.



