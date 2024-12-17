2024-12-17 11:09:04 - المصدر: ايشان

قتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي، إضافة إلى عسكري آخر، انفجار وقع في موسكو صباح الثلاثاء، وفق وسائل إعلام روسية. وذكرت وكالة أنباء “تاس”، نقلا عن أجهزة الطوارئ، أن شخصين قتلا في الانفجار، من بينهما المسؤول البارز الجنرال إيغور كيريلوف. وأكدت قناة “بازا” على منصة “تلغرام” المقربة من أجهزة الأمن الروسية، أن […]

ظهرت المقالة انفجار في موسكو يودي بحياة قائد عسكري روسي بارز أولاً على ايشان.



