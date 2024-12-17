النفط العراقي يسجل ارتفاعا طفيفا بالأسواق العالمية

2024-12-17 11:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر سجل النفط العراقي، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا بالأسعار بثاني أيام التعاملات الأسبوعية في السوق العالمية. وبحسب بيانات اطلعت عليها “عراق اوبزيرفر”، فقد سجل خام البصرة الثقيل 68.99 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 72.09 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.62+ على التوالي تسليم شباط 2025. كما أظهرت البيانات ارتفاعا طفيفا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل …

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