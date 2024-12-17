ديالى تسجل إصابات بمرض "سعفة الرأس" بين الطلبة

2024-12-17 11:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت دائرة صحة ديالى، يوم الثلاثاء، عن إطلاق حملة لمتابعة الأمراض بين الطلبة في المدارس، فيما أكدت رصد حالات مصابة بـ"سعفة الرأس" في مدرسة جنوب غربي بعقوبة.

وقال المتحدث باسم صحة ديالى فارس العزاوي، إن "الفرق الصحية اطلقت حملة واسعة في المدارس لرصد الأمراض والقمل بين طلبة المدارس في مناطق متفرقة".

وأضاف أن "الفرق الصحية رصدت حالات إصابة بين الطلبة بمرض سعفة الرأس وهو أحد الأمراض الفطرية التي تصيب الجلد، في مدرسة (مالك بن الأشتر) في ناحية خان بني سعد جنوب غربي ديالى".

وأشار العزاوي، الى أن "تم نقل الطلبة الى مركز صحي للعلاج واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة".

ويظهر مرض "سعفة الرأس" والمعروف أيضا باسم "تينيا" نتيجة عدوى فطرية في جلد الرأس وفي جذور الشعر، ويسبب الشعور بالحكة، وتقشر الجلد، وسقوط الشعر وهو من الأمراض الفطرية المعدية، وينتشر وسط الأطفال الصغار في سن المدرسة.