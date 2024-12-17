اليوم .. استكمال مباريات الجولة الثامنة من نخبة اليد

2024-12-17 11:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتستكمل، اليوم الثلاثاء ، مباريات الدور الثامن من المرحلة الأولى لدوري النخبة بكرة اليد ، وذكر بيان للاتحاد تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع ): يشهد اليوم الثلاثاء إقامة مباراتين ضمن الدور الثامن للمرحلة الأولى لدوري النخبة، إذ يلعب كربلاء في الساعة الثانية ظهراً بقاعة الجماهير مع ضيفه الفتوة، ويستضيف الجيش فريق الكوفة في الساعة الرابعة عصراً . وكانت نتائج الدور الثامن قد أسفرت عن فوز الناصرية على ذي قار 32/19 هدفاً، كما تغلب الحشد على بلدية البصرة بنتيجة كبيرة 42 / 18.