كيربي : الطائرات المسيرة "الغامضة" في سماء ولاية نيوجيرسي تعمل بشكل قانوني

2024-12-17 11:50:16 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - الولايات المتحدة

أثار الظهور المتكرر لطائرات مسيرة غامضة في سماء مناطق بالولايات المتحدة موجة من القلق والتكهنات بين المواطنين وفي صفوف مسؤولين.فمنذ منتصف نوفمبر الماضي، توالت التقارير عن رصد هذه المسيرات فوق مواقع ومنشآت حيوية، مما دفع السلطات إلى فتح تحقيقات في الموضوع.وتحولت المشاهدات من مجرد بلاغات متفرقة إلى قضية أمن قومي وموضوع نقاش سياسي حاد؛ إذ في الوقت الذي تحاول فيه السلطات الفيدرالية طمأنة المواطنين بشأن هذه المسيّرات وتأكيد عدم وجود تهديدات أمنية، تتصاعد الأصوات المطالبة بمزيد من الشفافية والتوضيحات بشأن حقيقة هذه الظاهرة وأبعادها.وأصدر كبار المسؤولين الحكوميين الأميركيين سلسلة من التصريحات والتوضيحات لطمأنة الجمهور بشأن الظاهرة المتكررة.وأكد جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، أن إدارة بايدن لم تحدد "أي شيء غير طبيعي أو أي مخاطر تتعلق بالأمن القومي أو السلامة العامة في المجال الجوي المدني في نيوجيرسي أو الولايات الأخرى في الشمال الشرقي."وأوضح أن تقييم المشاهدات حتى اليوم يشير إلى أنها تشمل مجموعة من المسيرات التجارية المشروعة، ومسيرات الهواة، ومسيرات أجهزة إنفاذ القانون، إضافة إلى طائرات مأهولة ثابتة الجناح، ومروحيات، وحتى نجوم في السماء تم الخلط بينها وبين المسيرات.من جانبه، تحدث وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، عن الموضوع، مؤكدا: "ليس هناك شك في أن الناس يرون مسيّرات. هناك آلاف من المسيرات التي تحلق كل يوم في الولايات المتحدة، مسيّرات ترفيهية، مسيّرات تجارية".



