رئيس مجلس القضاء ووزير العدل يبحثان التعاون المشترك
2024-12-17 12:00:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مع وزير العدل خالد شواني التعاون المشترك.
وقال إعلام القضاء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل وزير العدل خالد شواني".
وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين القضاء ووزارة العدل".
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مع وزير العدل خالد شواني التعاون المشترك.
وقال إعلام القضاء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل وزير العدل خالد شواني".
وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين القضاء ووزارة العدل".