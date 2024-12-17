رئيس مجلس القضاء ووزير العدل يبحثان التعاون المشترك

2024-12-17 12:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مع وزير العدل خالد شواني التعاون المشترك.وقال إعلام القضاء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل وزير العدل خالد شواني".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين القضاء ووزارة العدل".