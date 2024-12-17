الذهب يحقق استقرارا نسبيا بانتظار تحديد مسارات الفائدة في امريكا

2024-12-17 12:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، قبيل اجتماع السياسة النقدية للفدرالي الأمريكي، حيث تترقب الأسواق بشدة توقعات البنك المركزي للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة لعام 2025.

وسجل سعر الذهب الفوري ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.06% ليصل إلى 2,654.10 دولاراً للأونصة، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.10% ليصل إلى 2,677.20 دولار.

من جانبها، سجلت أسعار الفضة الفورية تراجعاً بنسبة 0.2% لتصل إلى 30.47 دولاراً للأونصة، في حين استقرت أسعار البلاتين عند 936.30 دولاراً، وبقي البلاديوم دون تغيير عند 947.41 دولاراً.

المصدر: وكالات