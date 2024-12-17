القبض على كاتب شعارات داعش في الانبار

2024-12-17 12:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مطلع يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على كاتب شعارات داعش على الجدران بمحافظة الأنبار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أنه بعد المتابعة و التدقيق من قبل جهاز المخابرات و مكافحة اجرام الأنبار تم إلقاء القبض على كاتب العبارة المكتوبة والتابعة لتنظيم داعش الإرهابي على جدران منازل المواطنين ليلة امس في حي النسور بمحافظة الأنبار.

وأضاف المصدر؛ أن الاجهزة الامنية تكثف البحث عن اخرين متورطين بكتابة هذه الشعارات.