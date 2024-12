الأنواء الجوية: موجة برد شديدة تسجل 1 مئوية في ذي قار

2024-12-17 12:40:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مدير دائرة الأنواء الجوية في ذي قار، أحمد كريم، أن المحافظة تشهد موجة برد قاسية، حيث سجلت درجات الحرارة الصغرى اليوم 1 درجة مئوية، بينما بلغت العظمى 17 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء الباردة حتى مساء الخميس المقبل. وأوضح كريم في تصريح خلال البرنامج الصباحي لاذاعة الناصرية...

