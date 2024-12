2024-12-17 12:40:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أظهرت إحصائية شهرية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى تراجعا ملحوظا في حالات الطلاق والزواج في محافظة ذي قار خلال شهر تشرين الثاني 2024 مقارنة بشهر تشرين الأول من نفس العام. ووفقا للإحصائية التي حصلت عليها شبكة أخبار الناصرية، سجلت محافظة ذي قار 130 حالة طلاق في تشرين الثاني،...

The post إحصائية جديدة: انخفاض في حالات الطلاق والزواج في ذي قار خلال تشرين الثاني 2024 appeared first on شبكة اخبار الناصرية.