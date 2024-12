نائبة تطالب بإلزام الكويت الاعتراف بجزر خور عبد الله مستحدثة وصناعية

2024-12-17 13:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر طالبت النائبة عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، اللجنة الفنية والقانونية الخاصة بترسيم الحدود بين العراق والكويت بإلزام الاخيرة الاعتراف بجزر خور عبد الله مستحدثة وصناعية. وقالت نصيف في تدوينة عبر منصة (اكس وتابعتها “عراق اوبزيرفر”: “أدعو اللجنة الفنية والقانونية المعنية باستكمال ترسيم الحدود بين العراق والكوبت إلى إلزام الكويت بالإعتراف بأن الجزر الموجودة …

