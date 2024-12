2024-12-17 13:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

واسط/ متابعة عراق اوبزيرفر قرر مجلس محافظة واسط، تقليص الدوام الرسمي في جميع مدارس المحافظة لساعة واحدة فقط خلال الأسبوع الجاري. وقال مصدر لـ “عراق اوبزيرفر”، إن القرار جاء بهدف حماية صحة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة في ظل انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ”.

