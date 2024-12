2024-12-17 13:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر تحدث البرتغالي خورخي مينديز، وكيل اللاعب الإسباني الشاب لامين يامال، عن حدث مهم سيتم قريباً، يخص نجم برشلونة الواعد لامين يامال. وينتهي عقد يامال مع برشلونة في صيف 2026، ويسعى النادي الكتالوني لتمديده، في ظل رغبة أندية عدة أبرزها باريس سان جيرمان في التعاقد معه. وقال خورخي مينديز، وكيل لامين يامال، …

